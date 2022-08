Slovák si vlani doprial v priemere „len“ 120 krígľov piva: Prečo pijeme zlatý mok menej?

Pijeme menej?! Podľa štatistík spotreba zlatého moku u nás prudko klesá.

Za minulý rok vypil každý Slovák v priemere len 60 litrov piva, čo je o 17 tradičných pollitrákov menej ako v roku 2020. Rekord v pití tohto nápoja sme vytvorili v roku 1990, keď každý obyvateľ Slovenska bez rozdielu veku vtedy skonzumoval priemerne 96 litrov piva za rok. Prečo sa pije menej lahodného moku a ktoré národy si vychutnávajú tento nápoj najviac?!

Od roku 1990, ktorý v rámci konzumácie piva považujeme za rekordný, spotreba nasledujúcich 25 rokov postupne klesala. Tesne pred pandémiou sa začalo pivovarníkom blýskať na lepšie časy a objem predaného piva tri roky znovu rástol, aj keď vypiť sme ho vedeli už len 70 litrov na hlavu za rok.

„Dva roky pandémie priniesli prudký pokles spotreby piva. Prepad o viac ako 10 % sa za posledných 30 rokov prejavil len dvakrát, po nástupe finančnej krízy v roku 2010 a potom rekordne vlani, keď spoločnosť druhý rok bojovala s pandémiou COVID-19,“ uviedol Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ.



Najväčší pivári sú Česi

Celková spotreba piva v Európe bola v roku 2021 stále o 28 mld. hektolitrov nižšia ako pred pandémiou. „Podľa údajov statista.com mala v roku 2020 najvyššiu spotrebu zlatého moku na hlavu v Európe Česká republika so 135 litrami, za ňou nasledovalo Rakúsko so 100 litrami a Nemecko s 95 litrami na obyvateľa. Slovensku v tomto rebríčku patrilo 10. miesto,“ uvádza Štatistický úrad. Na porovnanie: najnižšia spotreba piva bola v stredomorských krajinách, a to v Grécku (28 litrov), Taliansku (31 litrov) a vo Francúzsku (33 litrov). Minulý rok sme za pol litra svetlej čapovanej „desiatky“ zaplatili v priemere 1,33 eura. Pred desiatimi rokmi to bolo len 0,9 eura.