Otrasný čin v Bratislave: Dohodnuté stretnutie cez internet skončilo znásilnením mladej ženy

Polícia obvinila 25-ročného Marca K. z Bratislavy zo znásilnenia mladej ženy v súbehu so zločinom sexuálneho násilia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na päť až desať rokov. K incidentu došlo v pondelok (1. 8.). Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podľa doterajších dôkazov si mal obvinený po komunikácii cez jednu zo sociálnych sietí dohodnúť stretnutie s 19-ročnou ženou. Následne sa vybrali na prechádzku. Počas nej ju na lesnej ceste v blízkosti Kopčianskej ulice začal obťažovať a zvalil ju na zem. Tam ju donútil k súloži, ako aj k iným praktikám. Žena po skutku z miesta utiekla, v dôsledku čoho utrpela viaceré zranenia. Policajti muža v priebehu štvrtka (4. 8.) zadržali a obmedzili na osobnej slobode.

V súvislosti s prípadom polícia pripomína zopár preventívnych rád týkajúcich sa bezpečnej komunikácie cez sociálne siete. Ľudia by sa mali vyhýbať internetovej komunikácii s neznámou osobou a informácie o svojom súkromí si nechávať pre seba. Ak sa pri komunikácii cítia nekomfortne, mali by ju zastaviť a ďalej nereagovať. Cez webkameru je potrebné komunikovať len s osobami, ktoré ľudia poznajú a dôverujú im. Fotografie v plavkách alebo spodnej bielizni by nemali zverejňovať alebo posielať iným osobám. Taktiež polícia neodporúča chodiť na osobné stretnutie osamote s osobou, ktorú občania poznajú len z internetu.