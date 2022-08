Študent Tomáš má obrovské srdce: Obdivuhodné, s akou myšlienkou prišiel mladík! Tie slová vás dojmú

Pracuje cez prázdniny, aby pomohol iným! Tomáš (17) zo Štúrova namiesto sladkého ničnerobenia myslí na tých, čo sú v núdzi a nemajú to v živote ľahké.

A preto sa rozhodol, že za polovicu peňazí z brigády nakúpi školské pomôcky pre rodiny, ktoré by si to len ťažko mohli dovoliť. Skromný chlapec je presvedčený, že v škole by mali mať všetci rovnaké podmienky, a stihol už odovzdať prvé zošity a perá. Aj keď dokáže pomôcť len pár deťom, jeho odriekanie bude mať význam.

To, že tínedžeri chodia na brigády, aby si zarobili na vysnívané tenisky, oblečenie či mobil, je pomerne bežná prax. Tomáš zo Štúrova to však zobral z úplne iného konca a rozhodol sa zo svojho zárobku obetovať polovicu a pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Za srdce ho chytili príbehy detí, ktoré v škole nemali ani desiatu či poriadne pero.

„Uvedomil som si dve veci: nemajú možnosť poriadne sa venovať škole, ktorá by im pomohla sa vymaniť z ťažkých podmienok, v ktorých sa rodina nachádza, a zároveň veľmi trpia, lebo sa im iní spolužiaci vysmievajú,“ vysvetľuje Tomáš dôvody, pre ktoré sa rozhodol podeliť o svoju výplatu s inými.

Peniaze z kukurice

Pomoc slabým a bezbranným mu odmalička vštepovala pri výchove mama, ktorá sa charite venuje dlhodobo. Ako priznáva, po tom, čo mal možnosť počuť z jej rozprávania, alebo vidieť na vlastné oči, nevedel v noci ani poriadne spávať. A tak prišiel na spôsob, ako by mohol pomôcť aj on sám.

„Keď som si konečne vybavil, že budem na kúpalisku pomáhať s predajom kukurice, tak po prvých dňoch mi to nejako cvaklo v hlave. Vidím, že je tam kopec deciek s rodičmi a je im dobre. A potom sú tu tieto decká, ktorým nevedia rodičia kúpiť ani písanku. Prišiel som za mamou a povedal som, že za polovicu peňazí, ktoré zarobím, kúpim nejakým rodinám tie školské pomôcky,“ vysvetľuje mladý chlapec, ktorý by mohol byť pre svojich rovesníkov vzorom.