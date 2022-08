Vodiči, pozor: Od soboty a pondelka začnú platiť nové obmedzenia na D1

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočné uzávery diaľnice D1 v úseku Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina, a v úseku medzi križovatkami Poprad, východ a Spišský Štvrtok.

TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková. Od soboty (6. 8.) od 20.00 h do nedele 7. augusta do 20.00 h budú opravovať nerovnosti v úseku Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina, a to v pravom jazdnom pruhu v smere do Senca v kilometri 17 až 18,2. V úseku bude znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu.

Čiastočná uzávera na D1 sa začne v najbližších dňoch aj medzi križovatkami Poprad, východ a Spišský Štvrtok. Konkrétne v úseku mosta v kilometri 336 až 336,4. Dôvodom je obnova protikoróznej ochrany zábradlí na moste. "Obmedzenie bude platiť od pondelka (8. 8.) od 7.00 h do stredy 30. októbra do 19.00 h," spresnili diaľničiari.

Stavebné práce bude NDS v tomto prípade realizovať v dvoch etapách. V prvej bude zriadené pracovisko v pravom jazdnom páse v rýchlom pruhu (smer Košice) a v druhej zriadia pracovisko v ľavom jazdnom páse v rýchlom pruhu (smer Bratislava). Doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu.