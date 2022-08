Strážca prírody prišiel o prácu pre čučoriedky: Buďte múdrejší! Kde (ne)môžete zbierať lesné plody?

Tak tomuto sa povie spraviť capa záhradníkom! Zamestnanec národného parku mal strážiť nelegálny zber plodov v piatom stupni ochrany a namiesto toho šiel s vedierkom zbierať sám! Zrejme to boli jeho najdrahšie čučoriedky, pretože za to prišiel o prácu. Viete, na ktorých miestach môžete zbierať a kde nie?

Zamestnanec národného parku jednoznačne vedel, že robí niečo, čo je zakázané. Pokuty za takéto porušenie zákona sa môžu vyšplhať až do výšky 3 319,39 eura. Nie je však úplne možné, aby ste nevedeli, že ste na chránenom území, na danom mieste je jasne a viditeľne vyznačených všetkých päť stupňov ochrany.

„Zbierať rastliny vrátane ich plodov je zákonom zakázané v chránených územiach v treťom, vo štvrtom a v piatom stupni ochrany,“ vysvetľuje hlavný koordinátor stráže prírody Branislav Píši. Návštevníci národných parkov by sa podľa neho mali oboznámiť s ich návštevným poriadkom a v prípade iných chránených území s platnými stupňami ochrany.

„Jedným z najväčších problémov je komerčný zber, keď dochádza doslova k drancovaniu prírody,“ uvádza web Štátnej ochrany prírody SR. Na ľudí apeluje, aby sa vyhýbali nákupom lesných plodov cez bazár, pri ceste alebo v tržniciach, pretože v takýchto prípadoch nie je jasný pôvod zberu týchto plodov.

Pozor na návštevný poriadok

Branislav Píši, hlavný koordinátor stráže prírody

- Návštevníci národných parkov by sa mali pred vstupom oboznámiť s ich návštevným poriadkom a v prípade iných chránených území so stupňami ochrany na pozemkoch po trase pohybu. Súčasne je dôležité upozorniť na to, že od tretieho stupňa ochrany je zakázané pohybovať sa mimo turistického alebo náučného chodníka. Zákaz pohybu mimo chodníkov neplatí na miestach, ktoré vyhradí návštevný poriadok národného parku alebo okresný úrad v sídle kraja zverejní tieto miesta na úradnej tabuli.



Zákaz zberu