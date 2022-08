Čo bude s izbou smrti: Miesto, kde Mária († 21) prišla o život, je prázdne! A kde je Volodymyr?

Bude z nej sklad? Násilná a zbytočná smrť Ukrajinky Márie († 21) v bratislavskom internáte Mladá garda otriasla celým Slovenskom. Prípad je šokujúcejší o to viac, že ju mal podľa mužov zákona zavraždiť jej kamarát Volodymyr (22), ktorý sa k ohavnému činu po niekoľkých dňoch priznal.

Mnohí ukrajinskí študenti sa vtedy vyjadrili, že po tejto udalosti rozmýšľajú o inej alternatíve ubytovania. Máriina izba číslo 1305 je od hororovej udalosti prázdna. Čo s ňou bude, nevie ani samotná univerzita.

Všetko sa podľa uznesenia o vznesení obvinenia začalo jednou nevydarenou skúškou, na ktorej Volodymyr pohorel. Ako vypovedal, poriadne ho nahnevalo, že nebohá Mária, ktorá skúšku spravila, mu nedala odpísať. Následne ju začal kontaktovať a chcel si to s ňou vydiskutovať zoči-voči. Všetko sa malo skončiť hádkou a škrtením, v dôsledku čoho utrpela Mária zranenia vedúce k jej smrti.

Volodymyr sa nakoniec k hroznému skutku priznal sám na polícii. Desivý incident sa udial na druhom poschodí v čerstvo zrekonštruovanom internáte Mladá garda v izbe číslo 1305. Čo s ňou bude, nateraz nie je jasné. „V predmetnej izbe aktuálne nie je nikto ubytovaný, o jej budúcom využití sa rozhodne neskôr,“ uviedol hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) Juraj Rybanský.

Čomu sa dá zabrániť?

Podľa jeho slov neevidoval ešte žiadnu žiadosť, kde by študenti odmietali byť ubytovaní v danej izbe. „Prípad, aký sa stal, je smutný a tragický, avšak univerzita ani vedenie internátov nemajú nástroj, ako mu zabrániť, lebo páchateľ i obeť boli riadne ubytovanými študentmi. Chrániť jednotlivých študentov medzi sebou navzájom by nebolo realizovateľné, ak však ubytovaný študent spozoruje podozrivé správanie, môže to ohlásiť a vedenie študentského domova bude situáciu riešiť,“ uviedol hovorca.

Podľa neho sú študentské domovy zabezpečené predovšetkým pred možnosťou ohrozenia zvonku, teda osobami, ktoré nie sú riadne ubytované a nemajú k ubytovaciemu zariadeniu ani žiadny iný vzťah. „Na to slúži elektronický evidenčný systém a tiež vrátnik, ktorý pri vstupe do objektu vykonáva náhodné fyzické kontroly študentov a evidenciu návštev študentov. Okrem toho sú kamerovým systémom monitorované vstupy do objektov internátov a frekventované časti ich areálu,“ vysvetľuje Rybanský.