Dovolenka je za vami a rozmýšľate, čo zažiť v auguste? Zabudnite na letenky, na Slovensku vás čaká more podujatí

Kto by ešte nemal dosť, prípadne to kvôli dovolenke nestihol, nemusí zúfať. Aj august prináša množstvo kvalitných zážitkov v podobe ďalších festivalov, koncertov, športových zápasov či exkluzívnych predstavení. Poďme sa pozrieť na tie najbližšie z ponuky Predpredaj.sk .

Festivaly

Fanúšikovia festivalov si aj v druhej polovici leta prídu na svoje. Menšie či väčšie, komerčné či alternatívne, na výber je opäť pre každého. Vstupenky na festivaly nájdete na Predpredaj.sk.

Tužina Fest, ktorý sa bude konať už počas tohto víkendu od 5.8 v obci Hatalisko svojim programom láka najmä milovníkov country hudby. Počas dvoch dní si návštevníci budú môcť vychutnať vystúpenia kapiel ako Kamelot, Bukasový Masív alebo Heľenine Oči.



VSTUPENKY

V ten istý víkend sa budú v Jaslovských Bohuniciach konať veľkolepé Slávnosti. Tento event zase ulahodí skôr rockovému publiku, takže komu nevonia country, tu si určite príde na svoje. Medzi hlavnými hviezdami sú Horkýže Slíže, Polemic, Desmod, Dalibor Janda, Zuzana Smatanová a mnohí ďalší.

VSTUPENKY

Organizátori myslia aj na tých najmenších a počas soboty 6.8. sa v okolí kaštieľa v obci Bzovík uskutoční festival Stredovek. Ako už názov napovedá, pôjde v prvom rade o prezentáciu stredovekej hudby, jedla, hier a nepokakovateľnej atmosféry v krásnom historickom prostredí. A to nie je všetko. 50 z vás má jedinečnú možnosť prespať pod holým nebom za bezpečnými múrmi opevneného kaštieľa z 12. storočia.



VSTUPENKY

Bohatá ponuka festivalov nás čaká aj na nasledujúci víkend. Napríklad Goralské folklórne slávnosti, ktoré začínajú už vo štvrtok 11.8. a trvajú až do nedele. Okrem skutočne atraktívneho programu si určite vychutnáte aj nádhernú Bachledovu dolinu a obec Ždiar, kde sa tento festival pre všetky vekové kategórie bude konať. Vystúpia Cimbal Brothers, Marián Čekovský, Kandráčovci a najmenší návštevníci určite ocenia svojich obľúbencov ako Dúhalka, Hanička a Murko alebo kúzelníka Talostana.

VSTUPENKY

Priaznivci elektronickej hudby by mali vyraziť do Hlohovca. Druhý ročník mestského festivalu City Beats . V sobotu 13.8. sa v areáli Peterskej bašty bude tancovať do rána. Postarajú sa o to Exis z Austrálie, Richard Raynolds z Čiech alebo domáca hviezda Milan Lieskovský.