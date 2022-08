Doslova hororový scenár: Drahšia elektrina o viac ako 1 700 eur?! Sulíkovo ministerstvo reaguje

Podarí sa ministerstvu hospodárstva naozaj zastropovať ceny elektriny?! Vážne pochybnosti vyslovil v týchto dňoch Úrad pre reguláciu sieťových odvetí (ÚRSO), ktorý prichádza s katastrofickým scenárom.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ak Sulíkov rezort nekopne do vrtule, hrozí podľa nich, že bežné domácnosti si na budúci rok priplatia takmer 1 800 eur za energie. To by mnohé rodiny dostalo doslova na kolená. Prečo ešte nie sú jasné pravidlá a ako reaguje ministerstvo hospodárstva?! Proces regulácie cien elektriny sa začal už v pondelok 1. augusta a ÚRSO, ktoré to má celé pod palcom, hovorí, že ministerstvo hospodárstva stále nepredstavilo pravidlá, ako bude spolu so Slovenskými elektrárňami postupovať.

„Bez riadneho prijatia mimoriadnych opatrení v tejto oblasti pritom hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných nákladov na energie až o 1 782 eur,“ píše úrad s tým, že keďže nie sú dané žiadne pravidlá, je vysoko pravdepodobné, že dodávatelia elektriny pre regulované segmenty odberateľov začnú nakupovať elektrinu v rámci existujúcich právne záväzných pravidiel, čiže výrazne drahšie.

Čakáme na rozhodnutie EK

Konečnú dohodu o lacnej elektrine majú na starosti ministerstvá financií, hospodárstva a Slovenské elektrárne. Už vo februári avizovali, že zastropujú elektrinu na 61 eurách za megawatthodinu (súčasná trhová cena je asi osemkrát vyššia), a to do konca roku 2024. Za svojimi tvrdeniami si stále stoja, momentálne má však našu záležitosť na stole Európska komisia (EK) a nevie sa, kedy a či nám vôbec návrh o zastropovaní cien požehná.

„Čakáme teraz na otázky od EK, len čo však príde notifikácia od EK, vieme zmluvu podpísať. Ministerstvo myslelo aj na to, čo by bolo v prípade, ak by došlo k nejakým prekážkam. Bližšie k tomu však hovoriť nechcem, štát má nejaké páky,“ vysvetľuje štátny tajomník rezortu Karol Galek.