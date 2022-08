Nový riaditeľ RTVS má ambiciózne plány: Čo všetko sa zmení vo verejnoprávnom médiu?!

Nový vietor vo verejnoprávnom priestore. Vedenia RTVS sa v utorok ujal nový riaditeľ Ľuboš Machaj (68), ktorý sľubuje pomerne rozsiahle zmeny okrem iného v oblasti spravodajstva, ale aj televíznej zábavy.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Žezlo preberá od Jaroslava Rezníka (56), ktorý podľa odborníkov telerozhlas stabilizoval, na druhej strane mu boli vyčítané viaceré pochybenia predovšetkým pri reportéroch. Aké plány má s RTVS Machaj a čo od neho očakávajú odborníci?

Na prvý pohľad to vyzeralo ako posedenie dvoch dlhoročných priateľov. Prichádzajúci šéf RTVS hovoril o svojich plánoch, zatiaľ čo ten odchádzajúci mu skôr nesmelo sekundoval. Keď Machaj referoval, že sa o pol jednej stretne s manažmentom RTVS, Rezník ho poopravil, že stretnutie je už o pol dvanástej. Napriek idylickej atmosfére debaty, ktorá sa odohrala v pondelok večer na obrazovkách RTVS, Machajove predstavy sa v mnohom výrazne líšia od zabehanej praxe Rezníkovho mediálneho impéria.

Nepáči sa mu napríklad to, že príliš veľa vysielacieho času je vyhradeného televíznej zábave, čo podľa neho nie je vo verejnoprávnom médiu najvhodnejšie. „Zábava určite patrí k piatku a sobote. Ale bolo jej podľa mňa trochu veľa - bola aj vo štvrtok, aj v nedeľu,“ mieni Machaj. Ďalšie reformy chce robiť v súvislosti so spravodajským kanálom RTVS 24. „Na to, aby sa stala celodenným spravodajským servisom, treba ešte niektoré veci dobudovať. V každom prípade je štúdio dôležité, aby ľudia videli to spravodajstvo v novom liftingu, ktorý je moderný, zaujímavý a obrazovo pútavý,“ predstavil svoju víziu nový boss RTVS.