Tak tí si zaslúžia obdiv! Manželia z Torysy vychovávajú štvorčatá: Z maminých slov vám spadne sánka

Všetky činnosti robia štyrikrát! Niektorí rodičia sa poriadne narobia s jedným dieťatkom, no manželia Križalkovičovci z Torysy (okr. Sabinov) sa už 9 mesiacov starajú o svoje vytúžené štvorčatá - Damiána, Noemi, Huga a Elišku. Zamilovaná dvojica prezradila, čo všetko pre bábätká robí a aký majú harmonogram, aby nepotrebovali pomoc opatrovateľky.

Keď sa Veronika (27) a Dalibor (31) dozvedeli, že sa ich rodinka rozrastie, ani im nenapadlo, že to bude hneď o štyri malé uzlíčky radosti. „Po tom, ako som sa dozvedela, že budem mamičkou, mi ani neprišlo na um, že bábätiek môže byť viac. Keď som sa dozvedela, že až štyri, roztriasli sa mi ruky, rozbúchalo srdce. Panebože, ako sa ja postarám o toľko detí? V hlave mi bežalo milión myšlienok, no momentálne najviac tá, ako to poviem manželovi, ktorý ma čakal v aute. Spracovali sme to a po prvotnom šoku sme sa začali tešiť, aj keď stále bol prítomný aj pocit strachu,“ opísala Veronika to, čo prežívala pred vyše rokom.

Dnes je najšťastnejšou mamou na svete. Starostlivosť o bábätká zvláda aj bez pomoci opatrovateľky. „Cez týždeň sme na nich stále ja a moja mamka. Po večeroch a cez víkendy aj manžel. No pomáha nám celá rodina. Vždy, keď to je možné, pribehnú sestry, netere či krstná. Najväčšou oporou je však manžel. Môžem sa na neho vo všetkom spoľahnúť,“ doplnila mladá mamička, ktorá vraví, že najzložitejšie bolo zladiť režim.

„Teraz už lozia a človek má len dve ruky, tak­že stále musíme byť v pozore,“ usmiala sa Veronika, ktorá sa popri starostlivosti o detičky delí o zážitky s detičkami na sociálnej sieti. „Občas ideme aj na výlety. Boli sme v zoo, na Mariánskej hore alebo vo Vyšných Ružbachoch,“ uzavrela Veronika.



Denný režim drobcov