Synáčik provokuje! Filip Sulík šokuje názormi o ženách: Touto odpoveďou všetkých dorazil

Syn ministra hospodárstva a šéfa strany SaS Richarda Sulíka (54), Filip Sulík (26), vypustil na sociálnej sieti provokatívne slová, ktoré ho neukazujú v najlepšom svetle. Čo by na to povedal otec?

Jediný syn Richarda Sulíka si na Instagrame nebral servítku pred ústa. Mladík odpovedal na otázky fanúšikov, ktoré s radosťou zdieľal vo svojich príbehoch. Pri pohľade na jeho názory sa nejednému človeku rozum zastaví.

Filip Sulík na otázku o „submisívnych ženách“ odpovedal, že ak by mal vzťah, vodca musí byť práve on, aby bol spokojný. „Preto mám záujem o ženy, čo sú prirodzene spokojné v submisívnej polohe bez toho, aby som ich do nej musel zmanipulovať a dotlačiť,“ napísal mladý Sulík na Instagrame.

Sulík mladší je toho názoru, že čím má žena viac mužov, tým má aj nižšiu hodnotu. Ako mladý samozvaný alfasamec tvrdí, na mužov to neplatí. „Zmierte sa s tým,“ odkázal sebavedome.