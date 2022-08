Netradičná kampaň na opravu strechy výbehu pre hrochy: Riaditeľka zoo spravila bláznivú vec!

Nevšedná činnosť pre dobrú vec! V pondelok sa riaditeľka bratislavskej zoologicej záhrady Júlia Hanuliaková (46) rozhodla osviežiť dosť netradičným spôsobom. Skočila do bazéna vo výbehu hrošíkov libérijských.

Neurobila to však z roztopaše, ale týmto odštartovala výzvu Pre hrošíky, ktorá má za cieľ finančne podporiť vybudovanie lepšieho domova pre hrošíky libérijské. Zoo má jeden chovný pár a ich niekoľkomesačné mláďa. Strecha ich chovného zariadenia je úplne zničená a treba ju urgentne vymeniť, lebo im spadne na hlavu.

Riaditeľka zoo sa rozhodla skákať do bazénika pre hrochy, aby upozornila na katastrofálny stav strechy. „Po narodení nášho malého hrošíka Debbie sme zistili, že nám strechu nad hrošíkmi zožrali mravce. Musíme ju opraviť toto leto, pretože nemáme kam hrošíky dať a ak by sa to nepodarilo, tak by sme ich museli presunúť do inej zoo,“ vysvetľuje Hanuliaková.

Termín je maximálne do 15. septembra a riaditeľka sa schladila spolu s Veronikou Vrábelovou, ktorá má na starosti OZ Priatelia zoo. „Krásne som sa obliekla, pre efekt, a dúfam, že včera zamestnanci dobre vydrhli a vydezinfikovali bazén. Voda bola studená, ale nebolo to až také zlé, ako som čakala,“ smiala sa. Zároveň však žiada návštevníkov, aby si nebrali z nej príklad a nechodili do výbehu k zvieratám. Výbeh pre hrošíky by chceli prispôsobiť ich skutočnému domovu, čo je dažďový prales.

„Samotnú budovu by sme chceli upraviť tak, aby návštevníci mohli hrošíky pozorovať aj počas chladných dní,“ uzavrela riaditeľka. Prispieť na výzvu je možné ľubovoľnou finančnou sumou, záujemcovia môžu tiež natočiť video, ako sa „hrošíkujú“ vo vode (bazén, jazero, sud či vaňa) a zverejniť ho na svojich sociálnych sieťach s popisom #prehrosiky.