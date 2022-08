Prehovoril svedok, ktorého mali napadnúť poslanci Štefan a Filip Kuffovci: Hrozivé detaily bitky!

Máme v parlamente bitkárov, ktorí sa vyhrážajú oponentom odstrelením? Zamestnanec poľnohospodárskej spoločnosti v Ľubici (okr. Kežmarok) Radoslav Ksiažek (48) prehovoril o tom, ako ho v lete 2021 mali napadnúť poslanci.

Ide o Štefana Kuffu (60) a jeho syna Filipa (34), ktorí sa dostali do NR SR na kandidátke ĽSNS. Vec rieši polícia a spolu s ďalším príbuzným ich obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania. Kuffovci tvrdia, že ide o nezmysel a obvinenia odmietajú s tým, že v danom čase ani nemohli byť na mieste činu.

Radoslav Ksiažek je zamestnaný v spoločnosti Heba v Ľubici, ktorá sa venuje aj poľnohospodárskej činnosti. Podľa neho došlo medzi Kuffovcami a ním k nedorozumeniu kvôli obhospodarovaniu prenajatých polí. Takéto vyvrcholenie nezrovnalostí však nečakal. Obvinenie polície hovorí o nebezpečnom vyhrážaní Kuffovcov 6. júla okolo 17.40.

„Vlani v júli som išiel z poľa, na ktoré som dohliadal. Bolo to neďaleko skládky odpadu pri Kežmarku. Kuffovci išli autom s prívesným vozíkom so senom. Zbadali ma a zablokovali mi cestu. Boli traja - Štefan, Filip a Gregor. Najskôr ma napádali a vyhrážali sa len slovne, bol to najmä Štefan. Následne mi však vnikol do kabíny Gregor, spolu s ním aj Štefan a pridal sa aj Filip,“ opisuje neblahé skúsenosti muž.