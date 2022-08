Zanietený cyklista Jozef pridal po Paríži a Pamplone ďalší zárez: Išiel po stopách obávaného grófa!

Na svoj bike nedá dopustiť! Dôchodca Jozef Lučenič (65) zo Svitu (okr. Poprad), ktorý prekonal mozgovú a dve srdcové príhody, opäť vyrazil do sveta.

Pred štyrmi rokmi došliapal zo Slovenska až do Paríža, vlani zasa do španielskej Pamplony a teraz sa vrátil z potuliek Rumunskom. Vášnivý cyklista zdolal 1 700 kilometrov krajinou grófa Draculu, pričom išiel sám a bez stanu. Kde spal, čo jedol a čo zažil na tejto dobrodružnej ceste?

V krajine Draculu Jozefa čakali rôzne nástrahy. „Za dva týždne som našliapal okolo 1 700 kilometrov, videl som veľa krásnych a zaujímavých miest a vecí. Rumunsko stojí za to. A čo som si odtiaľ doniesol? Určite poznatok, že tamojší šoféri sú bezohľadné beštie a je tam more túlavých psov. Nie všetci vás chcú mať za kamaráta. Najšialenejší bol poznatok, že ak sa sprchujete, okrem vody môže byť v sprche zavedený elektrický prúd,“ zaspomínal na niekoľko významných poznatkov z cesty.

Nemal ani stan

Putovanie nazval Transfăgărăşan, pretože zamieril aj na takto nazývanú a obľúbenú cestu, ktorá patrí medzi najvyššie položené v Rumunsku a nachádza sa v horách Transylvánie. Tento úsek sa vyznačuje aj tým, že ju milujú šoféri z celej Európy. Tí si užívajú kľukatiaci sa profil, ktorý patrí pre klopené zákruty k tým najlepším úsekom. A prečo sa Jozef vybral po stopách Draculu?

„Poňal som to celé sparťansky, nemal som ani stan, lebo to bol krátky výlet len na 2 - 3 týždne. Spal som vyslovene nadivoko. Zmokol som, zmrzol som, ale som živý a zdravý. Dali mi zabrať maďarské dlhé roviny, ja som pritom túžil po kopcoch. V Rumunsku to však stálo za to a aj strava tam bola vynikajúca. Domáce maslo, chlieb či paštéta ako za našich mladých čias! Ale je to krajina paradoxov aj s mnohými vyslovene rómskymi dedinami, kde majú rodinné domy pôdorys aj 500 štvorcových metrov a päť podlaží. Sú neomietnuté a okná majú len dole. Nikto ma našťastie neokradol a celkovo to bola lacná dovolenka. Náš nákup v hodnote 30 eur tam vyšiel na osem,“ uzavrel cyklista, ktorý denne zvládol sto aj 160 kilometrov a na zaujímavých miestach sa na chvíľu zastavil a spravil si pár fotiek do svojho albumu.

Knieža Dracula

Knieža Vlad III. Dracula, alebo aj Vlad III. Napichovač či Narážač sa nechválne preslávil svojou tvrdosťou, o ktorej sa rozpráva veľa legiend. Isté je, že jeho obľúbeným spôsobom popravy bolo kruté, pomalé a bolestivé narážanie na kôl. Týmto spôsobom usmrcoval vojnových zajatcov, svojich politických oponentov i obyčajných zločincov. Inokedy údajne pozval všetkých chudákov v krajine na svoj hrad na veľkú hostinu. Všetkých ich upálil a vyhlásil, že tým znížil chudobu v krajine a ukončil im trápenie.

Transfăgărăşan v kocke

Táto štátna cesta 7C v Rumunsku patrí medzi jednu z najvyššie položených v tejto krajine. Začína sa v meste Bascov, vedie cez mesto Curtea de Arges a končí sa v meste Cartisoara. Na trase sa nachádza najdlhší tunel v Rumunsku. Pri výstavbe prišlo o život 40 ľudí. Cesta sa zvyčajne otvára až začiatkom júla a zatvára sa koncom októbra kvôli snehu. Stavali ju v rokoch 1970 až 1974 a meria 155 kilometrov. Najvyšší bod sa nachádza v nadmorskej výške 2 042 metrov.