Vodiči, zbystrite: Robíte toto za volantom? Od pondelka sa zvyšujú pokuty!

Zmena, ktorá možno i nenapraviteľných vodičov prinúti správať sa zodpovednejšie.

"Čísla nepustia, jednou z TOP 3 najčastejších príčin dopravných nehôd je nevenovanie sa vedeniu vozidla v dôsledku 'hrajkania sa' s mobilom. Tento neduh slovenských šoférov je tak rozšírený a zároveň extrémne nebezpečný, že sme sa rozhodli zvýšiť pokuty za tento priestupok," píšu policajti na sociálnej sieti s tým, že zmeny platia od pondelka.

Čo všetko sa mení?

- Držanie a obsluhovanie telefónu počas jazdy bez systému "voľné ruky/hands free" sa stane ďalším porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

- Zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i v riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur).

- Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

- Telefonovanie cez Hands free, čo je systém voľných rúk, je v aute v poriadku a povolený.

Pokuty za rýchlosť

- Samotná výška pokuty sa v novele nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Avšak v prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti.