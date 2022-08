V Bernolákove zápasia s alarmujúcim problémom: Budú sa školáci učiť na chodbách?!

V škole sa tlačia! Jedným z výrazných zistení sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 bol rozvoj satelitných obcí v okolí Bratislavy.

Pri hlavnom meste sa najpopulárnejším stalo Bernolákovo. Pribudlo tam najviac domov a zvýšil sa počet obyvateľov. Má to však háčik. Nikto nerátal s tým, že jedna základná škola (ZŠ) nebude stačiť, materské školy (MŠ) tiež zápasia s nedostatkom miesta a problémy s priestormi má aj Základná umelecká škola (ZUŠ).

Poslankyňa v Bernolákove Martina Brunel vraví, že dlhodobo poukazujú na nárast nových obyvateľov, ale vedenie obce malo iné priority. V roku 2016 vybudovali modulovú prístavbu ZŠ, ktorá už nestačí. „V tom čase som od vtedajšieho starostu žiadala, aby obec vypracovala dlhodobú víziu pre ZŠ,“ prízvukuje Brunel. Podľa nej sa v roku 2021 vypracovala projektová dokumentácia na prístavbu ZŠ.

„Obec žiadala o dotáciu, no žiadosť nám vrátili pre chybovosť a museli sme čakať na ďalšiu etapu. Zastupiteľstvo si bolo vedomé, že školu postaviť musí a odsúhlasilo úver 4,1 mil. eur,“ vysvetľuje. Dotáciu získali, ale nie v plnej výške. „Podľa architekta by sa malo začať stavať tento rok, ale budova nebude prevádzky schopná k septembru 2023, takže nebudeme mať kam umiestniť žiakov. Dvojzmenná prevádzka neprichádza do úvahy,“ dodala poslankyňa.