Smer rozvíril špekulácie o strane expremiéra: Obáva sa SaS návratu Dzurindu a Mikloša?!

Pikošky zo zákulisia alebo špekulácie? Uprostred leta sa čaká na vyriešenie vládnej krízy, ktorú rozpútala SaS roztrhaním koaličnej zmluvy.

Zatiaľ sa ako pravdepodobný variant črtá menšinové zoskupenie OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí s neistou podporou exkotlebovcov. V tejto atmosfére prišiel poslanec Smeru Richard Takáč (40) s teóriou, že SaS chce odísť z koalície pre možný návrat expremiéra Mikuláša Dzurindu (67). Takáč sa o takomto variante rozhovoril v relácii TA3 V politike. Tvrdí, že SaS si uvedomuje, do akého stavu smeruje Slovensko, a preto „zaradila spiatočku“.

Smer sa dlhodobo snaží o predčasné voľby, najnovšie cez referendum, ktorého otázky sú však sporné a nie je jasné, či by reálne viedli k takýmto voľbám. Najnovšie smerácky poslanec Takáč tvrdí, že SaS robí všetko pre to, aby predčasné voľby boli, pretože má obavy z novej liberálnej strany expremiéra Mikuláša Dzurindu a exministra financií Ivana Mikluša, ktorá by na Slovensku mohla vzniknúť. „Má obdobné programové ciele a bude orientovaná tak ako strana SaS,“ poznamenal.