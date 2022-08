Smrť hasičov Michala († 36) a Juraja († 35): Potrvá spravodlivosť roky?! Súdny znalec prehovoril

Od tragickej nehody v obci Sása (okr. Zvolen), pri ktorej vyhasli životy dvoch hasičov Juraja († 35) a Michala († 36), už prešli dva týždne.

Polícia zatiaľ nikoho z ich smrti neobvinila. Rodina s kamarátmi sa pýta, prečo to trvá tak dlho. Riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity a súdny znalec Gustáv Kasanický upozornil, že vyšetrovanie tragických dopravných nehôd môže byť zdĺhavý, až niekoľkomesačný proces. Odhalil, čo všetko to obnáša.

Súdny znalec tvrdí, že pokiaľ dôjde k smrteľnej nehode, je celý proces zaisťovania stôp od prvopočiatku v réžii profesionálov. „Keď dôjde k dopravnej nehode, je podľa závažnosti následkov vyslaný najskôr tzv. nehodovkár. Následne môže byť privolaný výjazd s vyšetrovateľom, keď je už zrejmé, že tam bude niekto obvinený. S vyšetrovateľom chodia aj kriminalistickí technici. Tí zbierajú na mieste stopy, ktoré budú potrebné pri ďalšom vyšetrovaní,“ povedal.

„To, ako dlho trvá vyšetrovanie, si riadi dozorujúci prokurátor, ale vo všeobecnosti to bývajú 2 až 3 mesiace. Niekedy však treba počítať s tým, že sa musia vykonať aj pitvy, vyšetrenia a výsluchy preživších. Čaká sa taktiež na to, aké sú zranenia závažné, lebo potom je už iná kvalifikácia trestného činu a tým pádom iná sadzba trestu. Niekedy treba vykonať rekonštrukciu alebo vyšetrovací pokus, a preto sa tento proces môže natiahnuť aj na niekoľko mesiacov. A vyšetrovanie tých najzávažnejších nehôd môže trvať rok a viac. Do prípadu je zainteresovaný lekár, cestný znalec a ďalší,“ dodal súdny znalec.

Na posudok sa čaká

Navyše, všetko ešte môže skončiť na ústave súdneho inžinierstva. „My sme zahltení a u nás trvá len vypracovanie posudku a posúdenie už podaných posudkov momentálne minimálne pol roka a viac. Do tohto znaleckého posudku účastník nehody, napríklad vodič, však nemôže v žiadnom prípade zasahovať. Môže sa vyjadrovať až potom, ak je zo strany polície obvinený. Potom má na to právo ako účastník konania. Ak polícia niekoho obviní, tak má obvinený nárok namietať, že ten, kto vypracoval posudok, tam urobil to či ono, alebo že polícia zadokumentovala niečo iné. Nasledovať môže spomínaná rekonštrukcia nehody alebo bude prizvaný iný znalec. Opakujem, do znaleckého posudku vodič zasahovať nemôže, takže rodiny obetí sa nemusia ničoho obávať. Keď je už však obvinený, môže doslova všetko. Klamať, namietať i obviňovať znalca. Potom sa aj často jasné prípady úplne zbytočne točia dookola a naťahujú,“ uzavrel.