Hrozí ďalšia ekologická katastrofa? Prešov ohrozuje soľanka z podzemia, primátorka bije na poplach

Ak sa s tým urýchlene niečo neurobí, môže to byť veľký problém.

Mesto Prešov totiž ohrozuje soľanka z podzemia, ktorá sa postupne tlačí na povrch. Aj v malom množstve páli všetky rastliny a ničí pôdu. Po tom, čo kontaminovali banské vody zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v Nižnej Slanej tok Slaná, hrozí ďalšia environmentálna katastrofa. Prešovské solivary, kde sa stáročia ťažila a spracovávala soľ, ukončili činnosť v roku 2009.

Desiatky rokov dostávali soľ spod zeme v podobe takzvanej soľanky, ktorá vznikala tak, že sa do podložia vháňala voda. V hornine sa zmiešala so soľou a následne sa soľankovodmi dostávala do podniku, kde ju vysušili. Zostávajúcu soľ vyčistili a distribuovali do predaja. Niekdajší proces výroby však dnes predstavuje obrovský problém. Pod zemou zostáva obrovské množstvo soľanky, ktorá sa tlačí na povrch.

Vyviera cez uzatvorené alebo slabo odolávajúce vrty. Keď sa slaná voda dostane na povrch, je pre prírodu jedom a spáli pôdu. Pod zemou sa nevyťažená soľanka nachádza obrovských priestoroch - kavernách. Hrozí ich prepadnutie - to sa už raz stalo v osemdesiatych rokoch. Ak by sa to zopakovalo, ohrozilo by to miestnych. „Vrtov, cez ktoré sa do zeme dostávala voda a následne na povrch soľanky, je až 167,“ upozornila bývalá šéfka ťažby Viera Ježíková. Na lúkach, kde soľanka „vyviera“, hospodári Ladislav Priester. „Nedávno soľanka striekala ako gejzír. Musel som to provizórne zastaviť. Napriek tomu spálila asi dvojmetrový pás lúky. Uhynuli aj ryby,“ poznamenal hospodár.