Dušan Dedinský odhalil tajomstvá sladkého koníčka: Včely vás vedia prekuknúť na prvý pohľad!

Je známou pravdou, že bez usilovných opeľovačov, akými sú včely, by ľudstvo rýchlo zahynulo hladom.

Nečudo preto, že včelárstvo oslovuje čoraz viacej ľudí všetkých vekových kategórií. Ak človek zatúži po tomto koníčku, môže sa v priebehu niekoľkých mesiacov pripojiť do nadšenej komunity chovateľov včiel. Čo všetko by človek mal vedieť, než sa pustí do včelárenia a čo je pre chovateľa väčšou odmenou než poháre plné sladkého medu, sme sa opýtali skúseného včelára Dušana Dedinského, ktorý včielkam venuje doslova celý svoj život.

Na kraji Bratislavy v Devínskej Novej Vsi navštevujeme útulný dvor plný úľov najrôznejších veľkostí, tvarov i farieb.. Pán Dušan Dedinský má včelárstvo doslova v génoch, zdedil ho po svojom dedovi i otcovi. A s radosťou odovzdáva všetkým záujemcom nielen svoju lásku k včelám, ale i bohaté mnohoročné skúsenosti.

Okolo nás po celom dvore lietajú včielky, a hoci hneď dostávame upozornenie, že sa nemáme po nich oháňať, nie je to vôbec potrebné. Včielky sú pokojné a ich žihadiel sa vonkoncom netreba báť.

Úľ s prekvapením

Zvedavo nahliadame do jedného z úľov. Včielky na chvíľu vyrušíme v ich usilovnej práci, aby nám zapózovali na niekoľko záberov. Pán včelár nám ukazuje kráľovnú. Na hrudi má malú značku, aby ju rýchlejšie v úli rozpoznal. Po krátkej chvíli prichádza prekvapenie, keď sa v úli objavuje aj druhá kráľovná. „Je to nezvyčajné, ale kráľovné si tu žijú v harmónii, tak ako všetky moje včely,“ priznáva úspešný chovateľ. „Včielky sa vedia dohodnúť.“

Netrvá dlho a priamo pred našimi očami sa z plástu vykľuje mladá včielka. Ešte je slabá, potrebuje po náročnej premene nabrať silu, čoskoro sa však zapojí do usilovnej práce. Všade naokolo vonia med a rozkvitnuté kvety. Pri takomto pozorovaní plne chápeme nadšenie každého, kto včelárstvu naplno prepadol. Je jasné, že bez odpovede na otázku, ako sa môže bežný smrteľník stať dobrým včelárom, dnes rozhodne neodídeme.