August nám už klope na dvere: Milovníci horúčav sa majú na čo tešiť, uf! Opäť bude pripekať

Aké počasie nás čaká začiatkom augusta? Po krátkej vlne ochladenia sa milovníci tepla môžu opäť tešiť, teploty pôjdu hore.

Ako informuje Meteo Slovensko na sociálnej sieti Facebook, na teplejšie počasie sa môžeme tešiť už v pondelok a teploty budú postupne narastať. "Naše územie bude od pondelka zásobovať teplý a suchší vzduch od západu. Zasahovať k nám začne zároveň tlaková výš so stredom nad Atlantikom. To spôsobí postupné otepľovanie, pričom teploty budú dňami gradovať. Nečudo, keď sa prúdenie vzduchu postupne zmení na veľmi teplé a suché od juhu," informuje Meteo Slovensko.

"V pondelok teploty dosiahnu tropických +30 °C, ojedinele hrozia ešte na severe prehánky. V utorok hrozia prehánky najmä na východnom Slovensku, no teploty na západe budú stúpať ďalej, až do +32 °C. V stredu môže byť až +33 °C a zrážky sa už neočakávajú. Vo štvrtok bude až do +35 °C a taktiež bude slnečno. Nakoniec by mal piatok vrcholiť slnečným a veľmi teplým počasím, pričom môže byť až 35 až +37 °C," predpovedajú meteorológovia.

Zároveň dodávajú, že horúce počasie by mohol ukončiť v závere týždňa studený front, avšak v tejto chvíli o ňom ešte nemajú dostatok informácií.