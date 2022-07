Matovič si spomenul na predvolebný sľub: Pretlačí zľavy 10 % za účasť vo voľbách? Tvrdý odkaz Kollára

Našiel si novú zábavku? Minister financií Igor Matovič (49) najnovšie pracuje na tom, aby pretlačil 10 % zľavu z poplatkov štátu pre ľudí, ktorí prídu voliť.

Týkať sa to bude parlamentných volieb a trvať to má celé štyri roky. V praxi by to malo znamenať odpustenie časti poplatku napríklad pre kataster či pri vybavovaní manželstva. Zdá sa však, že Matovičovi to tentokrát tak ľahko neprejde.

Matovičova anketa pred voľbami sľubovala jedenásť bodov, ktoré sa dostanú do programového vyhlásenia vlády. To sa aj stalo, ale ostatné strany majú s mnohými z nich problémy a nemyslia si, že sú realizovateľné. Medzi bodmi je napríklad to, že zdravotná poisťovňa musí zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie operácie, bezplatnú dopravu v MHD pre študentov a dôchodcov, či elektronické hlasovanie vo voľbách. Nič z toho nie je dodnes realitou, avšak OĽaNO začalo riešiť iný bod z programu.

„Považujeme za fér, aby tí ľudia, ktorí chodia voliť v parlamentných voľbách, mali akoby ,štátnu vernostnú kartu‘, na základe ktorej dostanú vždy 10% zľavu z poplatkov štátu počas celej doby až do budúcich volieb,“ hovorí predvolebný sľub OĽaNO.

Po dva a pol roku od volieb, v čase, keď nie je jasné, či koalícia vydrží, sa najsilnejšia vládna strana pustila do realizácie tohto opatrenia. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh, aby sa v roku 2024 spojilo druhé kolo prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu. V rámci tejto ústavnej novely chce OĽaNO pretlačiť aj zľavy za účasť vo výške 10 %. „Táto úloha je zložená z dvoch častí. Jednou je preukázanie voliča, že sa zúčastnil na voľbách. Druhá súvisí s novelou o správnych poplatkoch, ktorá je v gescii ministerstva financií. Časť za ministerstvo vnútra je pripravená a hotová,“ povedal štátny tajomník rezortu vnútra Tomáš Oparty (OĽaNO).