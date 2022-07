V piatok 29. júla v noci sa v Košiciach stala dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili dve osobné autá. Po zrážke sa vozidlo Chevrolet Lacetti, ktoré viedol 36-ročný muž maďarskej národnosti, prevrátilo na strechu.

Pri dopravnej nehode bol ťažko zranený jeho 36-ročný spolujazdec, pochádzajúci z Maďarska. Na sociálnej sieti to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

Druhé vozidlo viedol 20-ročný muž z Belgicka, ktorý pri prejazde križovatky, v smere z Jantárovej na Rastislavovu ulicu nerešpektoval značku „daj prednosť v jazde“. Vošiel do križovatky, kadiaľ v tom čase prechádzalo vozidlo Chevrolet Lacetti, a to v smere z Južnej triedy do centra mesta.