Nádhera! Nevšedná záľuba autoklampiara: Andrej mení šrot na unikátne umelecké diela

Jeden kúsok krajší ako druhý! Andrej Bobáľ (26) z Budinej (okr. Lučenec) sa vyučil za autoklampiara, no učarovalo mu umelecké kováčstvo.

Vedľa domu starých rodičov si zriadil dielničku a tvorí tam unikátne umelecké diela. Často aj z toho, čo nájde na šrotovisku. Jeho výrobky sú plne funkčné.

Vyklepávať plechy áut by Andreja nebavilo, no talentovaného autoklampiara nikdy nelákal žiaden umelecký kurz. Napriek tomu vedel, že ho to ťahá ku kreatívnej činnosti. „Strýkovi napadlo, aby sme si zriadili malú dielňu a skúsili niečo vyrobiť. Bol som prekvapený, ale celkom mi to išlo, mám to v krvi,“ objasnil umelec, ktorý začal s kovaním ruží. Neskôr prišli na rad aj iné umelecké predmety, ako sú svietniky či anjeli.

„Inšpiruje ma príroda. Rád dopĺňam ku kovu prírodné materiály, ako drevo či kamene,“ dodal s tým, že ho neskôr zlákal šrot-art. „Súčiastky nachádzam kade-tade. Niekedy použijem len veci, ktoré nájdem doma, inokedy mi stačí ísť na šrotovisko a hneď tam nájdem to, čo sa ešte dá využiť,“ doplnil Andrej s tým, že už vdýchol druhý život starému bicyklu či motorovej píle. Šrot taví v malej dielničke za každého počasia.

V súčasnosti rozoberá starý motor z auta a tvorí z neho lampy. Výroba jedného diela mu zaberie približne týždeň a v dielni strávi 4 až 5 hodín denne. „Zatiaľ to beriem ako svoju záľubu, ktorej by som sa rád venoval aj naplno,“ uzavrel.