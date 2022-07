Hasiča Juraja († 35) s kolegom zrazilo luxusné SUV, vdova prehovorila: Slová, pri ktorých puká srdce

Stačil jeden okamih a mladá rodina prišla o milovaného tatina a rodičia o svojho syna. Rodina Juraja († 35), ktorého takmer pred dvoma týždňami zrazilo v katastri obce Sása (okr. Zvolen) luxusné SUV, doposiaľ márne čaká na posun v prípade, ktorý s napätím sleduje celé Slovensko.

Otec dvoch malých detí zomrel s kolegom Michalom († 36), keď do nich na úzkej ceste, vedúcej do Zaježovej, vrazilo terénne auto. Vdova Sanja s dcérkou a so synom sa len sťažka učia žiť bez ocina, ktorého tak veľmi potrebujú. Náročné je to pre nich z finančnej, ale aj emočnej stránky. V tragickom prípade stále nik nie je obvinený a ospravedlnenia sa doposiaľ podľa rodiny taktiež nedočkali...

Vdova po Jurajovi († 35) Sanja a hlavne jeho dve maličké deti, dcérka a syn, nevedia pochopiť, že sa ich ocko nevráti za nimi domov a nikdy ich už nevezme do náručia. Statočný hasič, ktorý pochádzal z Heľpy (okr. Brezno), sa na západ Slovenska presťahoval so svojou rodinkou pred dvoma rokmi.

Zabývali sa tam a tešili z každého jedného spoločného dňa. Žiaľ, netušili, koľko času im ako kompletnej rodine zostáva a čo sa stane... Starostlivá Sanja nezostala len bez milovaného manžela, otecka, ale aj v ťažkej finančnej situácii, preto najbližšia rodina pre nich vyhlásila zbierku.

Smutné slová detí

Blízki majú ťažké srdce na podnikateľa Jána (53), ktorý sedel za volantom luxusného SUV. „Za rodinou nebol z jeho strany nikto. Alebo poslať zástupcu, že ja nie som schopný a mrzí ma to, ale nič, žiadne ospravedlnenie,“ hovorí Jurajov bratranec Matúš. „Každému sa môže stať nešťastie. Sme ľudia, každý robí chyby, ale prejaviť úprimnú ľútosť a aspoň nejaký záujem je v takejto situácii na mieste. Nič z toho sa však zo strany pána podnikateľa neudialo,“ dodáva Matúš, ktorý je vdove a dvom ratolestiam, ako i celej rodine v nesmierne náročných časoch oporou.