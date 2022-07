Slovensko zasiahnu búrky, meteorológovia vydávajú výstrahy: V týchto okresoch sa majte na pozore!

V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto hrozia v piatok neskoro popoludní búrky.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Prvý stupeň výstrahy pred búrkami platí v týchto okresoch v piatok predbežne do 18.00 h. Spojené môžu byť s prudkým lejakom, krúpami a nárazom vetra s rýchlosťou od 65 do 85 kilometrov za hodinu.

Vydané sú aj najnižšie hydrologické výstrahy vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach. Hrozí prechodný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch. Týkajú sa okresov Kysucké Nové Mesto, Martin i oblasti Žilina-sever. Predbežne platia do 18.00 h, v prípade okresu Martin o hodinu kratšie.

Možné je dosiahnutie a prekročenie stupňov povodňovej aktivity. "Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov," upozornili meteorológovia.