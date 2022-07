Osudové rozhodnutie! Železničiar Patrik († 29) neprežil cestu do práce: Zdrvené slová kamaráta

Nemôžu tomu uveriť! Patrik († 29), ktorý miloval železnice a najmä staré rušne, sa vo štvrtok rozhodol ísť do práce na obľúbenej motorke.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

S výkonným strojom sa v horúci letný deň valil po prehľadnej ceste z Nových Zámkov na Tvrdošovce (okr. Nové Zámky), lenže pred ním sa zjavil brzdiaci kamión. Nestihol zareagovať, a keďže v protismere sa rýchlo približovalo auto, zozadu napálil do nákladiaka. Náraz bol taký tvrdý, že motorkára odhodilo do protiidúceho auta. Na ceste zostala rozmetaná motorka a Patrikovi už nebolo pomoci...

Na svojej motorke prešiel celé Slovensko a výborne ju ovládal. Žiaľ, Patrikovi sa stala osudná cesta neďaleko domova pri Tvrdošovciach (okr. Nové Zámky), kde narazil do kamióna cestou do práce. Muž, ktorý tri roky pracoval ako dispečer v Přerove v Českej republike, povedal v osudné ráno milovanej mame, že sa mu nechce vstávať na vlak a že do práce pôjde na motorke. Bol v podstate len na začiatku cesty, keď sa mu v zornom poli zjavil kamión, ktorému sa nestihol vyhnúť.

„Novozámockí policajti boli vyslaní k vážnej dopravnej nehode. Na ceste I/75 v smere z Nových Zámkov na Tvrdošovce došlo k zrážke motocykla a dvoch vozidiel. Motocyklista si pravdepodobne nevšimol pred sebou brzdiace nákladné auto, ktoré malo zapnuté všetky štyri smerovky. Zozadu narazil do ľavej zadnej časti auta a jeho telo náraz vymrštil do protismeru do osobného auta Hyundai. Presná príčina, miera zavinenia a okolnosti tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania,“ informovala Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa.