Matovič sa v noci opustil v statuse: Sme srdciari! Rozcítený minister a jeho boj s „absolútnym zlom“

Minister financií Igor Matovič si v statuse na sociálnej sieti Facebook zaspomínal na časy, kedy vstúpil do politiky.

Matovič sa vo štvrtkových nočných hodinách podelil s fanúšikmi o svoje myšlienkové pochody, ktoré vypustil na Facebooku. "Bolo to dávno. Platilo sa ešte korunou. Prieskum Focusu vtedy ukázal reálnu šancu na ústavnú väčšinu Fica, Mečiara a Slotu. To bola moja červená čiara," spomína minister, ktorý sa podľa svojich slov následne vzdal pohodlia, podnikania, peňazí a išiel do boja s "absolútnym Zlom."

Ako stojí v statuse, s prázdnymi rukami a srdcom plným odhodlania spomínané "zlo" aj s ďalšími "bojovníkmi" porazili. "Bolo to ťažké, veľakrát nemožné, ale dokázali sme to. Boli sme odhodlaný tím. A to je najväčšia sila OĽANO," napísal Matovič odhodlane.

"Srdciari, ktorí idú do boja bez kalkulácií, či sa im to oplatí, či vyhrajú, či boj prežijú. Srdciari, o ktorých sa v ťažkých chvíľach môžete aj naslepo oprieť. Srdciari, ktorí vás od chrbta nezrádzajú, ale vám chrbát kryjú. Rád bojujem spolu s ľuďmi, ktorí majú odvahu a česť. Je to ťažké, ale nebojte sa," dodal rozcítený minister.