Šokujúce slová kolegov žeriavnika Jozefa († 49): Zabila ho ľahostajnosť?! Kto urobil chybu

Mohlo byť všetko inak? Jozef († 49) skolaboval počas nedeľňajšej šichty v kabíne žeriavu v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.

Starostlivý otec rodiny mal podľa informácií Nového Času dostať mozgovú mŕtvicu. V kabíne umieral celú noc a našli ho až ráno. Žiaľ, po prevoze do nemocnice zomrel. Blízki aj kamaráti si myslia, že keby ho objavili skôr, otec deviatich detí tu dnes mohol byť. Podľa ľudí, ktorí s ním hovorili krátko pred tragédiou, sa mal totiž Jozef sťažovať, že sa necíti dobre. V pondelok ráno už Jozefa hľadali okrem rodiny aj niektorí kolegovia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Posledný, kto so zosnulým Jozefom († 49) hovoril, bola dcéra jeho partnerky Mirky (48) Melánia a jej priateľ Lukáš, ktorý bol aj Jozefov kolega. Malo ísť o videochat. „Hovoril, že mu je veľmi teplo a zle, ale že to ešte chvíľu vydrží a vypýta sa domov. Tak som mu povedal, nech hneď kontaktuje stavbyvedúceho alebo chlapov na vysielačke,“ hovorí Lukáš. Keď Jozefovi okolo druhej popoludní volali, nedvíhal, no Lukáš s Melániou si mysleli si, že oddychuje doma.

„Keď som tam nabehol na druhý deň, zistil som, že im aj chýbal. Stavbyvedúci mu volal na mobil, na vysielačku, ale keď sa neozýval, nechali to tak. V tejto firme som pracoval aj ja a musel som sa ráno zapísať a odpísať,“ hovorí Lukáš. Zároveň tvrdí, že pravidlá sa veľmi nedodržujú.

„Aj keď je horúco, tak povedia, že musíme robiť, lebo nepodpíšu hodiny. Majitelia žeriavov sú ústretoví ľudia. Keď sa aj niečo stane, hovoria, aby sme nepočúvali stavbu a ak nám je zle, máme ísť dole. Ľudia zo stavby otravujú aj cez obed, aby sme robili a nemali ani tú hodinovú prestávku,“ upozorňuje na neľahkú prácu Lukáš.