Prvý mesiac sladkého voľna sa blíži ku koncu: Opýtali sme sa detí, ako si užívajú prázdniny

Polovica leta je fuč! Najmä školopovinné deti sa ani nenazdali a prvý mesiac prázdnin majú čoskoro za sebou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Rozhodne sa však nenudia. Mnohí už stihli letnú dovolenku, okúsili rôzne tábory či kempy, trávili čas pri vode a nezabudli ani na návštevu starých rodičov.Nadšení školáci Novému Času prezradili, ako prežili prvý mesiac prázdnin a kam by ešte chceli ísť, kým v septembri znova neprekročia školské brány.

Stihli sme Turecko aj hokejový kemp - Boris (10) a Alex (8), Lučenec

- Hneď na začiatku prázdnin sme boli s maminkou a ockom v Turecku. Nedávno sme sa zasa vrátili z hokejového kempu z Popradu, v ktorom sme si zatrénovali aj s výbornými hokejistami - so Šimonom Nemcom a s Filipom Mešárom. Tí boli teraz draftovaní do NHL, chceli by sme raz byť ako oni. Do konca prázdnin sa ešte budeme chodiť všelikam kúpať a pôjdeme k babke do Liptovského Mikuláša.

Boli sme na dovolenke - Danko (10) a Linda (4), Dunajská Lužná

- S maminkou a so starkou sme si už na konci júna užili Turecko, kde bolo super. U starkých v Lučenci sa hráme so sesternicou Kajkou a s bratrancom Adamkom a celá rodina okrem Lindušky pôjdeme na bicykle do Slovinska.

Dvakrát som bola v zahraničí - Dominika (12), Bratislava

- Ja som toho už tieto prázdniny postíhala dosť. Bola som s maminou v Istanbule a potom s veľkou partiou v Tunise. Nasledoval farský tábor a teraz som v anglickom. Ešte pôjdeme na chatu do Jedľových Kostolian, na tanečné sústredenie do Patiniec a ešte raz zbehneme s maminou do Tuniska.