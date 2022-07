Prekvapivý koniec krízy: Riaditeľ letiska odchádza, zamestnanci zostávajú! Čo na to šéf odborov?

Zamestnanci popradského letiska vyhrali. Pred 10 dňami podali hromadnú výpoveď pre pomery, ktoré podľa ich tvrdení v otvorenom liste vytváral riaditeľ Peter Dujava.

K radikálnemu kroku pristúpilo 50 členov personálu zo 69. Výpovede však môžu stiahnuť, keďže riaditeľ zatrúbil na ústup a vzdal sa funkcie. Nespokojní zamestnanci napísali takmer pred 2 týždňami otvorený list ministrovi dopravy, v ktorom opisovali pomery na letisku. Adresovali ho s tým, že väčšina z nich dala aj výpoveď, ktorú splnia, pokiaľ neodvolajú riaditeľa. Výpovede nepodali poväčšine len tí, ktorí nastúpili za éry P. Dujavu, ktorý na letisku začal úradovať v roku 2020.

Rezignáciu šéfa letiska oznámila štátna tajomníčka Katarína Bruncková, ktorá vo štvrtok pricestovala do Popradu, aby dotiahla veci do konca. „Cieľom mojej návštevy bolo informovať zamestnancov o našom rozhodnutí v súvislosti s riaditeľom. Medzitým sme však dostali informáciu, že sa sám vzdal funkcie. Musia však byť dodržané zákonné postupy, takže neodstúpi zo dňa na deň. Vysvetlili sme to zamestnancom. To znamená, že musí zasadnúť dozorná rada, ktorá zvolá valné zhromaždenie, to sa však nemôže uskutočniť skôr ako 30 dní po zvolaní. Potom môže riaditeľ odísť z funkcie,“ uviedla Bruncková.

Odstúpenie potvrdil i Dujava. „Vzhľadom na to, že mi záleží na bezproblémovom a neobmedzenom chode prevádzky letiska, čo som potvrdil aj ekonomickými výsledkami a súčasnou kondíciou spoločnosti, prijal som osobné rozhodnutie súvisiace so vzdaním sa funkcie predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko Poprad-Tatry,“ povedal. Zamestnanci tento výsledok prijali s úľavou.

„Zamestnanci stiahnu výpovede, ale až potom, keď uvidia, že ich podmienka, teda odchod riaditeľa, bude dodržaná. Nám začne plynúť výpovedná lehota od 1. augusta. Keď odíde riaditeľ, my zostaneme. Ale sťahovanie výpovedí nemôže byť individuálne. Tak, ako sme ich podali, ich všetci spolu aj stiahneme,“ konštatoval šéf odborov Michal Pavela. Situácia na letisku sa začala vyhrocovať pred dvoma týždňami po tom, ako zamestnanci v otvorenom liste poukázali na neadekvátne kroky zo strany riaditeľa a vyčítali mu množstvo prešľapov.