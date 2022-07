Úroky rastú, no záujem Slovákov o hypotéky pretrváva: Čo je podľa odborníkov za tým?

Rastúce úrokové sadzby sa zatiaľ neprejavili vo výrazne zníženom dopyte po hypotékach. Podľa štatistík maklérskej siete FinGO na Slovensku od začiatku roka klesla priemerná výška sprostredkovaných úverov. Ešte výraznejšie sa tento trend prejavil v susednej Českej republike.

"Ľudia sa stále intenzívne zaujímajú, ako môžu čo najvýhodnejšie financovať kúpu novej nehnuteľnosti, ale aj rekonštrukciu bývania či stavbu domu. Je pravda, že pri vyšších úrokoch sa niektorí klienti v bankách kvalifikujú na nižšiu sumu úveru, ako by to bolo vlani. Ľudí obmedzuje aj maximálny úverový strop a nutnosť dofinancovať kúpu vlastnými prostriedkami na úrovni 20 %, ale to všetko sú situácie, ktoré sú väčšinou riešiteľné," komentovala riaditeľka pre úvery v spoločnosti Eva Šablová. "Na Slovensku je populárnejšie bývať vo vlastnom, hoci aj s dočasne drahšou hypotékou," doplnila.

Podľa štatistiky bola v máji priemerná hypotéka poskytnutá ich maklérmi vo výške 102.000 eur, zatiaľ čo v januári to bolo 105.000 eur.

Dopyt po hypotékach sa neznížil ani v Česku, kde sa aktuálne úrokové sadzby na hypotékach začínajú zhruba od 5,9 %. Riaditeľ pre marketing a inovácie v spoločnosti Jakub Ryba priblížil, že počet úverov spracovaných maklérmi ich firmy v máji je porovnateľný s januárom, keď podľa Českej národnej banky (ČNB) priemerný úrok na hypotékach dosiahol 3,3 %. Čo sa však zmenilo, je výrazný pokles priemernej výšky hypotéky. Kým na začiatku roka si ich klienti požičali v priemere 147.000 eur, začiatkom leta priemerná hypotéka sprostredkovaná ich maklérmi klesla na 102.000 eur.