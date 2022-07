Bizarná krádež v Senci: Jánovi ukradli vzácny kontrabas za 40-tisíc!

Možno ani sám nevedel, čo kradne! Známemu kontrabasistovi Jánovi (49) zo Senca ukradli drahé hudobné nástroje v hodnote 45-tisíc eur. Stalo sa to, keď ich vykladal z auta po tom, čo sa vrátil z koncertu a na chvíľu ich stratil z dozoru. Páchateľ, po ktorom muži zákona stále intenzívne pátrajú, mu odcudzil kontrabas aj sláčik z roku 1730.

Ján (49) zo Senca je vyhľadávaným slovenským kontrabasistom či už v súboroch autentickej interpretácie, alebo v súboroch pre súčasnú, ľudovú a experimentálnu hudbu. Jeden z najväčších klenotov jeho zbierky bol starožitný kontrabas a sláčik, s ktorými odohral už stovky vystúpení.

O to väčší bol jeho šok, keď mu minulý štvrtok jeho drahocenné nástroje ukradli rovno spred domu! K incidentu došlo vo štvrtok vo večerných hodinách, keď sa vrátil z koncertu a začal vykladať hudobniny z auta. „Vykladal som viacero nástrojov a kontrabas som si oprel o stenu so zámerom, že ho odnesiem ako posledný. Nechal som ho tam opretý dlhšiu dobu, a zrazu zmizol,“ opisuje Ján stratu svojho milovaného inštrumentu.

Okradli ho aj v Prahe

Oba ukradnuté predmety majú nielen umeleckú a emocionálnu, ale aj starožitnícku hodnotu. Majiteľom vyčíslená škoda predstavuje pri kontrabase 40 000 eur a v prípade sláčika vyrobeného v roku 1730 ide o 5 000 eur. „Veľmi ma to mrzí, keďže tento kontrabas mám už 27 rokov, hrávam na ňom prevažne koncerty sólovej hudby,“ povzdychol si. Nie je to však prvý raz, čo Jánovi odcudzili vzácny hudobný nástroj.

„V Prahe mi ukradli nástroj v hodnote pol milióna eur. Tiež sa to stalo, keď som ho vykladal z auta. Keď zlodej zistil, čo to vlastne ukradol, radšej sa ku všetkému priznal. Dúfam, že sa to tak skončí aj teraz,“ dodal. Hoci ho strata nástrojov mrzí, vyrovnáva sa s ňou. „Snažím sa na to pozerať tak, že to je len kus nábytku. Nejde o ľudský život, má to len muzikantskú a historickú hodnotu. Uvidíme, možno sa nájde,“ uzavrel. Senecký policajti krádež vyšetrujú, no k podrobnostiam sa vyjadrovať nechceli.