Sulík sľubuje bezproblémovú zimu, analytik varuje: Čo znamená naša výnimka pri plyne!

Slovensko sa stáva krajinou výnimiek. Tú zatiaľ poslednú sme si vyrokovali z povinnosti znižovať počas nadchádzajúcej sezóny spotrebu plynu. Zatiaľ čo európske krajiny musia ušetriť 15 % v porovnaní s priemernou spotrebou z posledných piatich rokov, u nás budeme môcť minúť, naopak, ešte o 5 % viac.

Ako je to možné, ako sa Slovensko k tejto výnimke dopracovalo, a je to vôbec správne namiesto šetrenia? Slovenská výnimka pôsobí na prvý pohľad nelogicky. Prečo by sme mali hýriť plynom práve vtedy, keď celá Európa potrebuje šetriť, pretože sa obáva vypnutia kohútikov zo strany Putinovho Ruska.

Ako vysvetľuje slovenské ministerstvo hospodárstva, výsledok, ktorý minister Richard Sulík v Bruseli uhral, je daný tým, že sme mohli využiť všetky tri výnimky, ktoré sa v tomto prípade ponúkali. Najpodstatnejšie bolo to, že máme v zásobníkoch natlačené oproti ostatným krajinám EÚ nadpriemerne veľké zásoby.

Nie je to však tak, že napriek vyrokovanej výnimke by stále bolo správnejšie plynom šetriť, ako ním hýriť? „Samozrejme. Ale predsa nebudete šetriť, a tým likvidovať vlastný priemysel vtedy, keď ten plyn máte. Priemysel má predsa fungovať, kým nie je nejaká výnimočná situácia,“ opisuje štátny tajomník hospodárstva Karol Galek.

Plán bez Rusov

Napriek tomu hľadajú cesty na šetrenie. „SPP má nastavený plán tak, aby možno na budúci rok už vôbec nepotreboval ruský plyn,“ dodáva Galek. Vyrokovanú výnimku kladne hodnotia aj zamestnávateľské zväzy. „Je potrebné zdôrazniť, že ide o skutočne citlivé opatrenie, na ktoré domáce podniky v súčasnosti pripravené nie sú,“ uvádza tajomník RÚZ Martin Hošták.