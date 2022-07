Čiperný dôchodca Vincent oživil desiatky rokov starú premietačku: Môj život je retrokino!

Prerobil vzácny stroj, teraz s ním cestuje a robí radosť iným.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Stará premietačka slúžila desaťročia v kine obci Plaveč (okr. Stará Ľubovňa) a skončila by v zberných surovinách. Vďaka bývalému premietačovi Vincentovi Revákovi (82) z Kendíc (okr. Prešov) však znova slúži svojmu účelu. Čiperný dôchodca ju zachránil, zrepasoval a dnes s pojazdným retrokinom jazdí premietať filmovú klasiku.

Premietací prístroj vyrobili v roku 1964. „Keď som sa dozvedel, že premietačka má ísť do zberu, nečakal som ani chvíľu a priviezol som ju k nám do dediny. Niekoľko rokov stála u kamaráta na dvore, lebo som nevedel, či sa ju podarí znova sprevádzkovať,“ vysvetľuje Vincent, ktorý do roku 1968 pracoval v Slovenskej televízii a potom ako premietač v prešovskom kine Klub.

Najväčším problémom podľa neho bolo opraviť elektrické časti. „Ale aj tie sa, našťastie, podarilo zrenovovať. Museli sme ju však aj dôkladne vyčistiť a všetko premazať. Našťastie má kvalitný kladivkový náter, ktorý vydržal,“ teší sa Revák, pre ktorého bolo natáčanie a premietanie filmov vášňou.

Cúvajúce tanky

Filmársky stroj sa skladá dokonca až z dvoch premietačiek. „Každý film je totiž namotaný na troch až šiestich kotúčoch. Keď jeden končí, okamžite musí nabehnúť druhý, v ideálnom prípade tak, aby si to nevšimol ani pozorný divák. V tom bolo niekdajšie veľké premietačské umenie, na rozdiel od dnešných filmových predstavení, keď pri digitálnych technológiách tento problém odpadol,“ vysvetlil dôchodca v super kondícii.

Vitálny osemdesiatnik stále vlastní platné oprávnenie na premietanie. „To je dôležité kvôli tomu, aby bol filmový ústav ochotný zapožičať 35 mm filmy. Pri neodbornom zaobchádzaní by sa totiž mohli nenávratne poškodiť,“ poznamenal muž, ktorému sa počas premietania filmov stali aj príhody, pri ktorých mu nebolo všetko jedno.

„Napríklad pri premietaní filmu na oslavách VOSR išli tanky dozadu, lebo film bol na kotúči natočený opačne. Vtedy mi do smiechu nebolo,“ uzavrel Revák, ktorý usporiadal prvé premietanie retrokina vlani v septembri v Kendiciach, kde býva, a pred dvoma týždňami bol v permanencii počas Filmovej noci na Šarišskom hrade. Pozývajú ho aj na ďalšie podujatia a každému sa snaží vyjsť v ústrety.