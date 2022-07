Nový šéf RTVS Machaj neskrýva nespokojnosť: Veľké zmeny! Kto nahradí Makaru v O 5 minút 12?

Veľké zmeny a nové tváre krátko pred politickým zemetrasením?!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ten v rozhovore pre Nový Čas vyslovil okrem iného nespokojnosť s hlavnou diskusnou reláciou RTVS O 5 minút 12. Riaditeľ priznal, že bude zvažovať aj nového moderátora namiesto Mareka Makaru (48). Zmena môže prísť v čase, kedy sa schyľuje k voľbám. Zvládne ukočírovať rozhádaných politikov nová tvár debaty?

Zo slov nového šéfa verejnoprávneho telerozhlasu cítiť, že by zrejme na mieste Mareka Makaru videl radšej niekoho iného. „Predstavujem si moderátora, ktorý je viac etablovaný,“ povedal nám krátko pred svojím nástupom Machaj. „Na to, že takýto typ relácie Marek Makara nerobil, sa toho zhostil pomerne dobre. Predstavujem si však určité zmeny obsahu aj formy,“ dodal šéf RTVS, pre ktorého je budúcnosť relácie O 5 minút 12 dôležitou témou.

„Má pol milióna divákov, je konkurencieschopná a v tomto môžem byť spokojný. Ale mám skôr pocit, že by mali byť dvaja hostia a moderátor by sa mal venovať konkrétnejším témam,“ vyjadril sa Machaj. Siahne pri výbere nového moderátora do ľudských zdrojov RTVS, alebo sa pokúsi siahnuť po moderátoroch diskusií konkurenčných médií, ako sú napríklad Michal Kovačič, Richard Dírer či Jana Krescanko Dibáková? „Nechávam to otvorené. Všetko sú to mená, o ktorých sa diskutovalo,“ hovorí Machaj, podľa ktorého sa táto téma začne riešiť na jeseň. „Zásadnejší zlom by však nastal až od januára,“ dodáva.

Pokorný Makara

Makara sa do hlavnej politickej debaty RTVS dostal v septembri 2019. Ako vníma svoju neistú budúcnosť? „Moderovať najsledovanejšiu politickú diskusnú reláciu na trhu O 5 minút 12 bude vždy výzvou pre každého novinára, ktorý takúto možnosť dostane. Ja som počas troch televíznych sezón túto možnosť mal a som za túto príležitosť vďačný. Budem akceptovať akékoľvek rozhodnutie nového manažmentu RTVS,“ povedal Novému Času Makara.

Dlhoročný predseda Slovenského syndikátu novinárov Ján Füle si myslí, že formát relácie O 5 minút 12 je v súčasnom nastavení prekonaný. „Aj ja, ktorého politika baví, sledujem tie debaty len zriedka. Ako divák a ako volič sa v tých reláciách väčšinou nič nové nedozviem,“ uzavrel Füle.