Hendikepovaná umelkyňa Zorka zažila vo vlaku ZSSK šok: Horor, na ktorý do smrti nezabudne!

Slovenská sochárka Zorka Lednárová (46), ktorá je kvôli svalovej dystrofii odkázaná na vozík a dýchací prístroj, cestovala so synom z Berlína do Bratislavy.

Namiesto toho cestovala v minibare v extrémnom teple, zatiaľ čo jej a jej synovi padali na hlavu plechovky s nápojmi. Prípadom sa už zaoberá aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zorka Lednárová (46) je slovenská sochárka a umelkyňa, ktorá býva v Berlíne. Od roku 2012 je odkázaná na invalidný vozík a dýchací prístroj. Diagnostikovali jej totiž svalovú dystrofiu. Slovenka pred pár dňami šla so synom Amaurom (14) z Berlína do Bratislavy, napohľad obyčajná cesta sa však pre ňu stala mimoriadne nepríjemným zážitkom. Všetko sa to začalo, keď prestupovala v Prahe na vlak Železničnej spoločnosti Slovensko.

„Mala som zakúpené miesto pre vozík. Bola som nahlásená 48 hodín vopred. Z kupé pre imobilných bol však urobený minibar,“ opisuje Zorka šialenú situáciu. Ešte viac ju však šokovalo, keď jej sprievodca povedal, že má cestovať vo vyhradenom mieste pre bicykle a batožiny. Musela mu vysvetliť, že nosí dýchací prístroj, ku ktorému potrebuje elektrinu. „Pán od minibaru teda vyprázdnil aspoň zem, aby som sa tam ako-tak zmestila. Počas jazdy nám však plechovky padali rovno na hlavu, synovi dokonca jedna z nich poranila stehno! Všade bol hluk, nemali sme chvíľu pokoja,“ krúti hlavou.