Zapíšeme sa veľkými písmenami do astronomickej mapy sveta? Ohromné, čo sa má nachádzať na Slovensku

Naša krajina má príležitosť zapísať sa veľkými písmenami do astronomickej mapy sveta!

Pred mesiacom zaznamenali astronómovia pád meteoritu. Zvyšky z neho by sa mali nachádzať niekde na západnom Slovensku neďaleko Galanty - v dedinách Pusté Úľany, Pavlice a Abrahám. V prípade, ak sa meteorit nájde, bude pomenovaný po svojom nálezcovi. Pátrači tak hľadajú, kde len môžu.

Ľudia z dedín prehľadávajú doslova každý kút. „Zatiaľ sa nám nikto nehlásil, že by niečo našiel. Obyvatelia to v našej obci už evidujú, dali sme výzvu a uvidíme, či niekto niečo nájde,“ povedala starostka obce Pavlice Ivana Stachová. Podľa astronóma by sa meteorit mohol nachádzať v obci Pusté Úľany. „Boli sme tam my, aj z fakulty, ale nateraz to už nechávame na ľudí. Ja osobne si myslím, že sa nájde, keď budú ľudia zberať úrodu alebo bude žat­va. Ľudia už vedia, ako by to malo vyzerať, a tiež budú vedieť, že je to iné ako obyčajný kameň,“ vysvetľuje Ján Svoreň zo SAV.

Meteorit spadol 25. júna večer, ešte za svetla. „Mohol by byť v takom trojuholníku Pusté Úľany, Pavlice i Abrahám. V múzeách na celom Slovensku už majú 60-tisíc meteoritov, no toto by bola veľká udalosť. Ak to prejde analýzou a bude to v múzeu, meteorit sa bude volať podľa nálezcu, ktorý ho objavil,“ poznamenal Svoreň. Meteorit by mohol byť veľký ako dlaň a vyzerať ako čierna škvára.