Nezvyčajný koníček šikovného východniara Pavla: Úchvatné, čo dokáže vyrobiť z papiera

Vyžaduje to veľa zručnosti, ale aj trpezlivosti!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pavol Pasternák (48) z Kukovej (okr. Svidník) dokáže nielen jazdiť takmer so všetkými nákladnými i osobnými autami, strojmi či autobusmi, ale ich aj vyrábať. A to z papiera! Od tých ozajstných sú na nerozoznanie. Vo svojej zbierke má vyše 100 modelov, ku ktorým patria najmä vozidlá z čias socializmu. Nezastupiteľné miesto má napríklad aj traktor Zetor či legendárna Tatra, ktorá sa na stavbách vyskytuje ešte aj dnes.

Prvé modely začal vyrábať, ešte keď bol chlapec. „K strojom som mal vždy blízko, lebo môj otec na nich pracoval. Keď som objavil vystrihovačky v detských časopisoch, pustil som sa do ich skladania. Mojej mamke sa nepáčilo, že na ne sadá prach, tak som ich neskôr zlikvidoval. Teraz ma to trocha mrzí,“ hovorí muž z dedinky na severovýchode Slovenska. Aj on sám je vodičom autobusu a predtým pracoval ako šofér viacerých vozidiel a strojov.

„Nedalo mi to, tak som sa k tomu asi pred ôsmimi rokmi vrátil. Odvtedy som vyrobil 105 modelov rôznych druhov a značiek áut, autobusov, kamiónov i strojov,“ prezradil Pavol, ktorý má modely úhľadne uložené doma v sklenených vitrínach, aby na ne tentoraz prach nesadal a jeho manželka tak nemala dôvod na kritiku.

„Skladám najmä vozidlá, ktoré sa u nás vyskytovali za socializmu. K takým mám najbližší vzťah. Je to poriadna piplačka. Jeden model si vyžaduje aj mesiac intenzívnej práce. Je to však pre mňa relax. Keď pracujem na modeloch, sústredím sa len na túto činnosť a všetky starosti hodím za hlavu. Budem v tom pokračovať dovtedy, kým ma to bude baviť. A predpokladám, že to bude poriadne dlho,“ uzavrel modelár, ktorý aktuálne pripravuje drobné súčiastky sklápača Škoda Liaz.