Odsúdeným vzplanula iskrička nádeje: Ministerstvo im chce zlepšiť podmienky

Rezort spravodlivosti navrhuje zlepšiť podmienky pre odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Okrem definovania minimálnej obytnej plochy má pomôcť k vyššej miere humanizácie vo väzenstve aj umiestňovanie odsúdených čo najbližšie k miestu ich bydliska. O zaradení do stupňa stráženia by mohla po novom rozhodovať komisia. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Okrem umiestňovania odsúdených do väzníc čo najbližšie k bydlisku sa navrhuje zohľadniť bezpečnostné hľadisko, "ak by v prípade umiestnenia odsúdeného do daného ústavu hrozilo nebezpečenstvo zo strany iných odsúdených".

O zaradení odsúdeného do stupňa stráženia by mala namiesto súdu rozhodovať komisia príslušného ústavu na výkon trestu odňatia slobody. "Zaradenie do stupňa stráženia má byť prispôsobené odsúdenému, a nie trestnému činu, pretože trest uložený za rovnaké trestné činy nepôsobí na všetkých odsúdených rovnako," ozrejmilo ministerstvo v materiáli zverejnenom na legislatívnom portáli slov-lex.sk.

Obytná plocha odsúdeného v uzamykanej cele by mala byť najmenej štyri metre štvorcové a 3,5 metra štvorcového v neuzamykanej cele alebo izbe. Vzhľadom na existujúce ubytovacie kapacity väzenských zariadení nie je podľa navrhovateľa možné úplné rešpektovanie odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. "Navrhované znenie preto považujeme len za núdzové a dočasné riešenie," spresnili.