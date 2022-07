U našich susedov už niekoľko dní horí národný park: Prosia nás o pomoc

Česká republika požiadala Slovensko o hasiace vrtuľníky na pomoc pri hasení požiaru v národnom parku České Švajčiarsko.

Uviedol to v utorok český minister vnútra Vít Rakušan. TASR informáciu prevzala z Českej televízie.

Česká republika priamo oslovila Slovensko s požiadavkou o poskytnutie hasiacich vrtuľníkov. Tie však musia podľa Rakušana prejsť rýchlou údržbou predtým, než bude technika opäť nasadená do akcie, keďže slovenskí hasiči sa v pondelok vrátili z misie v Slovinsku.

Česká republika taktiež požiadala o medzinárodnú pomoc v podobe vrtuľníkov a hasiacich lietadiel Canadair. Poskytnutie pomoci už prisľúbilo Poľsko. Požiar v Českom Švajčiarsku, ktorý vznikol v nedeľu (24. 7.), aktuálne hasí vyše 400 hasičov.

Ministerstvo vnútra (MV) SR je pripravené pomôcť akejkoľvek krajine vrátane Českej republiky, keď mu to umožní aktuálna situácia. Rezort pripomína, že požiare trápia aj Slovensko a hasiči spolu s dobrovoľníkmi a dostupnou technikou zasahujú v horiacich terénoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová v reakcii na žiadosť ČR o pomoc pri hasení požiaru v národnom parku České Švajčiarsko.

"Ministerstvo vnútra situáciu pozorne monitoruje a sme pripravení ktorejkoľvek krajine vrátane Českej republiky pomôcť, hneď ako to bude umožňovať aktuálna situácia v našej krajine v horskom nedostupnom teréne v súvislosti s aktuálne hasenými požiarmi," skonštatovala Eliášová.

Poznamenala, že vrtuľník typu Bell 429 letky ministerstva vnútra je na hasenie veľkého požiaru v uvedenom rozsahu nevhodný, preto v tejto chvíli nemôže byť do Česka vyslaný. "Ak by z akéhokoľvek dôvodu zlyhal aj vrtuľník Mill, ktorý aktuálne hasí na východe Slovenska, nemali by sme čím na Slovensku požiare likvidovať," vysvetlila Eliášová.

V súčasnosti dostupné nie sú podľa Eliášovej ani vrtuľníky rezortu obrany. Ministerstvo vnútra preto v predstihu, primárne v tom čase z dôvodu vojny na Ukrajine, pristúpilo k realizácii zámeru nákupu dvoch nových vrtuľníkov. Vláda SR ho schválila minulý týždeň. "Po ich dodaní na Slovensko zabezpečia kontinuálnu dostupnosť techniky v mimoriadnych situáciách, ako sa vyskytla teraz," doplnila Eliášová.

Vrtuľníky rezortu vnútra sú okrem požiarov využívané často aj v horskom nedostupnom teréne či pri policajných zásahoch.