Infektológ Peter Sabaka žaluje hnutie Republika: Tvrdý odkaz, vysúdiť chce obrovskú čiastku!

Infektológ a lekár Peter Sabaka po žalobách na europoslanca Milana Uhríka a poslanca NR SR Milana Mazureka žaluje aj celé hnutie Republika.

Informuje o tom portál Aktuality.sk s odvolaním sa na samotného Sabaku. „Vždy, keď natáčali videá, kde šírili dezinformácie o mojej osobe, robili to pod hlavičkou Republiky, svietilo tam logo strany, bolo to na facebookovej stránke Republiky aj na Kulturblogu, kde pracujú asistenti Milana Mazureka,“ uviedol pre portál Sabaka s tým, že od strany žiada 100-tisíc eur.

„Spolu s mojím právnikom sa domnievame, že ich útoky voči mojej osobe sú spôsobom, akým chcú získavať politický kapitál. Keby neboli v politike, nerobili by to, chcú to pretaviť do svojich preferenčných hlasov, za ktoré potom strana získa peniaze. V podstate je to ich biznis model,“ dodal lekár.