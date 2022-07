Skráti sa volebné obdobie? Sme rodina predloží návrh, táto strana rázne nesúhlasí

Hnutie Sme rodina naďalej plánuje podať návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia parlamentu.

V pondelok to potvrdil šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina). Podanie návrhu už skôr avizoval šéf hnutia a predseda Národnej rady SR Boris Kollár. Strana Za ľudí s tým nesúhlasí.

Krajniak zdôraznil, že legislatívny návrh automaticky neskráti volebné obdobie. Len vytvorí právny rámec na to, aby v budúcnosti k skráteniu volebného obdobia parlamentu mohlo prísť.

"My túto ústavnú zmenu nepodporíme. Cieľom je, aby vláda pracovala na riešeniach pre ľudí a nie aby hľadala spôsoby, ako si skrátiť obdobie, keď je možné pre ľudí pracovať," reagovala Remišová.

Kollár koncom júna avizoval, že návrh podá do 25. augusta. Hovoril vtedy aj to, že Sme rodina by takýto zákon podporila aj ak by ho predložila opozícia. Poslanec NR SR a podpredseda opozičnej strany Hlas-SD Richard Raši v júni reagoval, že Kollár v minulosti takýto návrh nepodporil.