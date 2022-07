Ustojí to koalícia? SaS svoj postoj nemieni meniť, strany reagujú na Kollárove slová

Prioritou predsedu vlády SR Eduarda Hegera i hnutia OĽANO je zachovať štvorkoalíciu.

Dovládnuť v štvorkoalícii považuje za najlepšie politické riešenie aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, SaS trvá na svojej požiadavke, aby líder OĽANO Igor Matovič odišiel z vlády, bez jej splnenia vládu liberáli opustia. Koaličné strany reagujú na vyhlásenia Borisa Kollára v nedeľňajšej televíznej diskusii TA3. Líder hnutia Sme rodina v nej deklaroval, že by nesúhlasil s menšinovou vládou, ktorá by bola závislá od hlasov poslancov ĽSNS. Ak by to hrozilo, je za predčasné voľby, ktoré sú podľa neho lepším riešením aj ako prípadná úradnícka vláda.

Hoci premiér po piatkovom (22. 7.) stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v rámci riešenia súčasnej koaličnej krízy pripustil rôzne možné scenáre, za prioritu označil jednoznačne zachovanie štvorkoalície. "Len v štvorkoalícii sme schopní presadzovať potrebné reformy a zároveň vytvárať politické zázemie na nerušenú prácu orgánov činných v trestnom konaní, ktoré pretvárajú mafiánsky štát na spravodlivú demokraciu," dodal Heger v sobotu (23. 7.) na sociálnej sieti.

Hnutie OĽANO v pondelkovej reakcii na Kollárove slová zopakovalo záujem dovládnuť v koalícii. Zdôraznilo však zároveň, že sa maximálne sústreďuje na riešenie aktuálnych kríz a naplnenie vládneho programu. "Nemáme čas zaoberať sa osobnými traumami a boliestkami jedného koaličného partnera," skonštatovalo.