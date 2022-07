Sme rodina rastie! Podľa Kollára nebude Tabák posledná: Klub strany očakáva ďalšie posily!

Koho každého zlákal do svojho straníckeho klubu? Predseda parlamentu Boris Kollár cez víkend potvrdil, že poslanecký klub jeho strany Sme rodina sa čoskoro rozšíri minimálne o troch poslancov.

Hoci mená nechcel špecifikovať, minimálne o troch sa už dopredu vedelo a špekuluje sa aj o ďalších. Kto z poslancov ide naisto do Sme rodina a aký silný bude mať Kollár klub po letnom prestupovom období?

Šéfovi parlamentu sa zrejme nie veľmi páčilo, keď ho po akvizícii odídencov zo strany Za ľudí predbehla SaS a jej poslanecký klub sa stal na nejaký čas spomedzi vládnych strán druhým najsilnejším. Kollár tak prešiel do protiútoku a výsledkom je to, že zatiaľ čo SaS sa môže aktuálne popýšiť 19 poslancami, Sme rodina ich už onedlho bude mať najmenej 20. Dokonca možno aj viac, to však Kollár zatiaľ nechce potvrdiť.

„Nechajte sa prekvapiť,“ povedal vo víkendovej debate V politike na TA3. Bližšie podrobnosti by sme sa mali dozvedieť tesne po prázdninách. „Prvého septembra urobíme tlačovú konferenciu a predstavíme, o koľko sa zväčšuje náš poslanecký klub, oznámime mená aj počet,“ povedal Kollár, ktorý potvrdil, že medzi novými straníckymi akvizíciami určite budú tri mená, ktoré spomínal už začiatkom júla.

Do klubu Sme rodina teda vstúpia odídenci z OĽaNO Romana Tabák a Ján Krošlák, ale aj Jozef Šimko, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke fašistickej ĽSNS. Tabák krátko po tomto Kollárovom avíze zaujala vyjadrením, že o svojom novom angažmáne v Sme rodina nič nevie.

„Je možné, že si to aj vymýšľate. Prestupy neplánujem,“ zareagovala vtedy pre TV Markíza. Teraz už teda vie, že jej nové miesto bude po boku Kollára? „Ale vie,“ zareagoval v nedeľu Kollár, ktorý však pripustil, že s novými menami „vybehol“ trochu priskoro.