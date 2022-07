Kilečká, nájomné byty, rodinný balíček: Pozrite si, aké sľuby splnili vládne strany, možno už viac nestihnú

Čo by zostalo po súčasnej vládnej koalícii, ak by sa po lete skutočne rozpadla?

Nedotiahla by viaceré veci, ktoré si rozrobila, no existuje niekoľko oblastí, v ktorých sa jej jednotlivým stranám podarilo už teraz, zhruba v polovici riadneho volebného obdobia, splniť svoje predvolebné sľuby. Keďže osud koalície vyzerá byť skutočne nahnutý, pozreli sme sa na to, čím sa môžu vládne strany už teraz pochváliť svojim voličom.

Slovensko prednedávnom zaplavili stranícke bilbordy hlásajúce úspech rodinného balíčka či to, že nájomné byty sa stávajú realitou. Hoci veľké nádeje spájané s touto vládnou koalíciou súviseli s bojom za obnovenie právneho štátu, čo sa koalícii už nemusí podariť dotiahnuť do konca, jednotlivé strany sa pýšia aspoň tým, čo už dosiahli.

„Sľúbili sme 200 eur na dieťa. Splnili sme,“ píše sa na bilbordoch vládneho OĽaNO, ktoré už v polovici júna zaplavili celé Slovensko. Konkurujú im bilbordy koaličnej strany Sme rodina, ktoré hlásajú úspech v ťažiskovej téme ich predsedu Borisa Kollára. „Nájomné byty sú realitou. Zákon o nájomnom bývaní je schválený,“ píše sa na nich.

V oboch prípadoch pritom odborníci spochybňujú dosiahnuté úspechy a pýtajú sa, či kampaň nie je predčasná. Na druhej strane si významné úspechy môže pripísať aj šéf SaS Richard Sulík so svojimi tzv. kilečkami, či ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorej sa podarilo presadiť súdnu mapu.

SaS: Sulíkove kilečká

Sloboda a solidarita sa môže po polčase riadneho volebného obdobia pochváliť najmä takzvanými kilečkami, teda súbormi opatrení z dielne straníckeho šéfa a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktoré sú orientované hlavne na zlepšenie podnikateľského prostredia. Prvé Sulíkovo kilečko, ktoré bolo schválené v júli 2020, teda len tri mesiace po nástupe Matovičovej vlády, obsahovalo 115 opatrení vrátane zrušenia bankového odvodu či zmien pri auditoch a reklamáciách.