Slovensko zažíva šialené výkyvy počasia: Lesné požiare, vyschnuté rieky a ničivé búrky! Príde vôbec úľava?

Víkend priniesol so sebou takmer všetko! Kým na väčšine územia sme sa doslova varili vo vlastnej šťave a na viacerých miestach museli hasiči pre obrovské horúčavy bojovať s požiarmi, niekde na Slovensku už zažili vlnu osvieženia. Búrky so sebou priniesli krúpy a silný vietor. Aké škody napáchalo počasie a kedy sa u nás už konečne dočkáme ochladenia?!

Slovensko má za sebou niekoľkodňovú vlnu tropických horúčav, ktoré majú na svedomí, že padlo aj magických 40 °C. V uplynulých dňoch sa zapotili aj hasiči, ktorí museli riešiť požiare na východe Slovenska aj na Liptove. V priebehu soboty však počasie začal ovplyvňovať studený front, ktorý priniesol na naše územie búrky.

„Najsilnejšie búrky sa hnali od oblasti Trnavy cez Leopoldov a Hlohovec. Na severe Slovenska sa taktiež vyskytoval silnejší vietor, no v tejto časti územia búrky prinášali predovšetkým krúpy, ktoré v oblasti Oravy, Kysúc či na Liptove presahovali veľkosť 2 cm,“ píše portál imeteo.

Trochu sa ochladí

„Na Slovensku sa vyskytlo počas víkendu aj viac ako 15-tisíc bleskov a spadlo v priemere od 5 do 20 mm zrážok. Búrky však boli lokálne a nemali celoplošný charakter. V nedeľu sa však oproti sobote ochladilo, a to miestami až o 8 °C. V pondelok sa zasa oteplí, ale len dočasne. V utorok totiž postúpi ďalší studený front s búrkami a ten prinesie aj ďalšiu vlnu ochladenia,“ uvádza portál imeteo. Teploty by sa v tento deň mali dostať pod 30 °C, ku koncu týždňa by sa však tridsiatky mali opäť vrátiť.

Rozsiahle požiare

Požiare trápia v súčasnosti takmer celú Európu. Obrovské požiare zachvátili v uplynulých dňoch Slovinsko, Taliansko, Grécko aj Francúzsko. S ohňom bojovali hasiči aj u nás.