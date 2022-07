Prosí o pomoc, aby bola čo najdlhšie s deťmi! Lenke diagnostikovali rakovinu v 7. mesiaci tehotenstva

Choroba ich priviedla až na samé dno... Manželia Lenka (35) a Roman z Piešťan sa nesmierne tešili zo správy, že k ich Romankovi (6) pribudne braček. Tento malý uzlík šťastia mal ešte viac utužiť rodinu a túžobne ho očakávali.

Keď však bola Lenka v siedmom mesiaci tehotenstva, nahmatala si hrčku na prsníku. Ani na sekundu jej nenapadlo, že by mohla byť chorá. Keď však mladej žene lekári oznámili, že je vo štvrtom štádiu rakoviny, nezmohla sa ani len na slovo.

Našťastie porodila zdravého synčeka, no teraz úpenlivo bojuje o svoje zdravie a život. Jedna dávka lieku, ktorý by jej mohol pomôcť, však stojí 6-tisíc a podľa jej slov u nás nie je hradený zdravotnou poisťovňou. Pre rodinu s dvoma deťmi je však takáto suma nezvládnuteľná...

Krásna mamička, ktorá vyštudovala muzikológiu, si nikdy nepredstavovala, že počas svojej materskej dovolenky bude na onkológii. Lenka (35) si užívala svoj život plnými dúškami a prvorodeného synčeka Romanka (6) s láskou pripravovala na to, aká bude jeho úloha, keď bude mať bračeka. Keď si však nahmatala hrčku na prsníku, razom bolo všetko inak.

Po pôrode na chemoterapiu

Každá mamička má predstavu, že je počas tehotenstva chránená pred rakovinou. „V tomto omyle som žila aj ja. V siedmom mesiaci som si nahmatala hrčku na prsníku a, samozrejme, hneď som to pripísala zdurenej mliečnej žľaze,“ spomína si Lenka. Z omylu ju vyviedol lekár. „Bola som na rôznych vyšetreniach a histológia jednoznačne potvrdila rakovinu. To však nebolo všetko,“ hovorí so slzami v očiach.