Pellegrini radí, aby Sulík spravil zásadný krok: Toto by mu určite padlo vhod!

Ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) by zrejme padlo vhod vládnu koalíciu opustiť. Myslí si to predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini, ktorý to uviedol v diskusnej relácii V politike na TA3.

Dôvodom majú byť podľa jeho slov problémy, s ktorými bude Slovensko pravdepodobne zápasiť. „Richard Sulík vidí, čo sa valí na Slovensko a možno mu aj dobre padne ujsť z tejto vládnej koalície. Na jeseň, ak naozaj nebude energie, ak budú extrémne drahé budúci rok, ak nebude čím kŕmiť naše zvieratá, možno Sulíkovi logicky z toho vyšlo, že bude lepšie, že už súčasťou koalície nebude a nebude súčasťou toho marazmu," uviedol Pellegrini. Jediným normálnym riešením vládnej krízy sú podľa jeho slov predčasné voľby. Sulík tvrdí, že už urobili dosť: Nie, tadiaľto cesta už nevedie! Hegerovi posiela odkaz