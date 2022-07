Na diaľnici D2 došlo k vážnej dopravnej nehode: Auto narazilo do zvodidiel na oboch stranách diaľnice!

Diaľniční policajti boli v piatok (22.7.) vyslaní k vážnej dopravnej nehode na diaľnici D2.

Vodič auta značky Škoda Fabia doteraz z nezistených príčin zišiel v úseku 31,95 km z pravého jazdného pruhu na trávnatý porast mimo diaľnice kde narazil do zvodidiel.

Fotogaléria 2 fotiek v galérii

Tým to však neskončilo. Po tomto náraze prešiel cez oba jazdné pruhy diaľnice do ľavej strany diaľnice. Práve vtedy došlo k nárazu do druhých zvodidiel. Potom už vozidlo zostalo stáť na diaľnici.

Na miesto nehody bola okamžite vyslaná záchranná služba. Tá vodiča previezla do nemocnice s viacerými ťažkými zraneniami. V dychu prítomnosť alkoholu nameraná nebola.

V súvislosti s nehodou bola spôsobená škoda v celkovej výške cca. 3 000 eur. Presné príčiny aj okolnosti nehody sú ešte v štádiu vyšetrovania. V súčasnosti sa tým zaoberajú policajti diaľničného oddelenia v Malackách.